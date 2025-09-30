Приставы взыскивают с актера Петренко долги по алиментам на 1,3 млн рублей

Судебные приставы принудительно взыскивают с актера Игоря Петренко более 1,3 млн рублей долгов. Большая часть задолженности приходится на алименты и штрафы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы исполнительного производства.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Актер Игорь Петренко

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В отношении артиста открыты четыре производства. Самое крупное из них — на сумму почти 1,3 млн руб. — связано с неуплатой алиментов. Остальные три касаются штрафов за неоплаченную парковку в Москве и исполнительских сборов по ним.

В документах отмечается, что Игоря Петренко неоднократно уведомляли о необходимости погасить долг, однако добровольно он этого не делал. По закону такие долги взыскивают принудительно — через удержания из доходов или арест имущества.

Игорю Петренко 48 лет. После окончания Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина начал работать в Малом театре. Стал известен после выхода в 2002 году военной драмы «Звезда» режиссера Николая Лебедева. Господин Петренко — лауреат Государственной премии России и с 2009 года состоит в Союзе кинематографистов РФ.