Сотрудники вышли из офисов

Клерки бросают скучные офисы и берутся за собственное дело: среди наемных сотрудников с высшим образованием вырос спрос на переобучение по рабочим профессиям. С января по август 2025-го интерес к курсам кондитеров, плиточников, электриков и слесарей в сравнении с прошлым годом увеличился более чем вдвое. Почему таблицам в Excel некоторые предпочли строительный перфоратор? Разбирался Станислав Крючков.

Чем столяр отличается от плотника, бывшим менеджерам по продажам, конечно, объяснят. А вот карьерный зигзаг, который заставил уйти в профессию «на земле», объяснить сложнее. По данным Forbes, желающих приобщиться к работе с древесиной стало больше в 2,5 раза. Свои адепты есть и у поварского ремесла. Вокруг кондитерских курсов тоже ажиотаж — запросов в 3,5 раза больше. Часто такая переподготовка становится шагом к собственному бизнесу, объяснил руководитель категории «Обучение» на «Авито Услугах» Игорь Санников: «На основе полученных навыков люди открывают студии красоты, небольшие кафе, мастерские, создают строительные бригады. Кто-то сразу выходит на рынок услуг. От подработки можно перейти к полноценной занятости, а затем нанимать сотрудников.

Рабочие профессии сегодня дают шанс построить собственный бизнес с минимальными вложениями».

Стало втрое больше занятых также на курсах барберов, маникюра и бровистов. Рынок труда испытывает действительно серьезные изменения, отмечают собеседники “Ъ FM”. Получив навык в продажах, люди открывают свои компании. Так поступил прошедший все ступени в найме Эмиль Салахов, сейчас у него собственный проект: «Я работал в крупной компании и перегорел. Начинал работать на должности руководителя отдела продаж и дорос до исполнительного директора компании. Тех навыков, которые я получил, было достаточно, чтобы начать работать на себя. Когда ты трудишься в большой структуре, у тебя совсем другая зона ответственности. При этом пара своих проектов приносят такую же прибыль, как 20, которые ты ведешь в компании.

У меня есть пример знакомого: он плюнул, выбрал узкую специализацию — ПВХ-кровля. Мы сейчас вместе работаем, у нас уже есть бригады, и мы ведем достаточно большое количество крупных объектов».

Помимо клерков с высшим образованием, дверь в рабочие профессии открыта и провалившим ОГЭ девятиклассникам: законодатели планируют организовать бесплатные курсы для таких школьников. Тренд имеет и психологические предпосылки, считает глава исследовательского центра SuperJob Наталья Голованова: «Если говорить про тренд на массовое обучение таким профессиям, то строительству нужны высококвалифицированные кадры для работы с современными технологиями. Кроме того, со стороны соискателей демонстрируется сдвиг восприятия рабочих профессий: они постепенно перестают быть запасным вариантом и становятся осознанным выбором. Создается устойчивый спрос на какие-то прикладные навыки, но курсы курсам все-таки рознь. Не стоит вкладываться в какие-то "корочки" учебных центров-однодневок, потому что это, скорее всего, не сможет помочь. Идеальный вариант — пойти учиться туда, куда отправит, собственно, сам наниматель».

В конечном итоге выбор рабочей специальности часто становится выбором в пользу себя, делится наблюдениями глава Ассоциации частных агентств занятости Наталья Щербакова: «Более четверти россиян на вопрос, в компании какого типа они хотели бы работать, отвечали, что предпочли бы иметь собственное дело. На рынке ситуация такова, что быстро происходит выгорание. Компании пытаются оптимизировать численность работников. Иной раз вместо человека, который ушел, никого не нанимают, а задачи распределяются между другими сотрудниками. Очень многие как раз смотрят на то, чтобы заняться чем-то иным, а не работой в офисе».

Есть и чисто финансовая сторона вопроса. Зарплаты квалифицированных рабочих в найме по темпам роста даже опережают или находятся в паритете с вознаграждениями для других отраслей.

