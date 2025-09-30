Мэр Ярославля предупредил подчиненных о новом секвестре бюджета

Расходы бюджета Ярославля будут сокращены, если запланированные мероприятия не будут выполнены вовремя. Об этом мэр Артем Молчанов заявил на открытом совещании в мэрии 30 сентября.

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

По словам главы города, на последнем заседании муниципалитета ряд расходов уже сократили и перераспределили на более важные социальные вопросы.

«Эти решения были непростые. Мы с депутатами на комиссиях и на муниципалитете об этом очень серьезно говорили. Но я хочу прямо поставить вопрос: если будут не реализованы те задачи, которые были обозначены в проекте бюджета, коллеги, будет секвестр. Раз не исполняется, значит нет нормальной организованной работы», — заявил Артем Молчанов.

Мэр Ярославля сказал, что исполнение проектов, финансируемых за счет городского бюджета, будет обсуждаться в следующий вторник на оперативном совещании.

Антон Голицын