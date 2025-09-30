Новая глава в истории Нижегородского района

В самом сердце Нижнего Новгорода закипела стройка нового уровня — компания «Элитдом» приступила к возведению клубного дома «Покровский Премиум». Этот проект — не просто новое здание, это мост между вековой историей и современной роскошью, соединяющий традиции и инновации.



Удивительная история места, где сегодня возводится клубный дом «Покровский Премиум», началась в 1896 году: здесь была основана легендарная кондитерская фабрика «Торговый дом Ивана и Анастасии Кочетовых». Завершение строительства в 1905 году ознаменовало рождение нового производства, которое долгие годы радовало горожан сладостями.

Символическим продолжением традиций станет открытие кондитерской на первом этаже комплекса «Покровский Премиум». Ее интерьер и концепция будут неразрывно связаны с историей места, создавая уникальную атмосферу, где прошлое встречается с настоящим.

Почему это больше, чем просто дом?

Расположение проекта на Большой Покровской улице — это выбор тех, кто ценит статус, комфорт и роскошь. Там, где столетиями формировалась культурная и деловая жизнь города, рождается новое пространство для жизни.

Архитектура дома — это гармоничное сочетание строгих линий и современных технологий. Энергосберегающий вентилируемый фасад защищает дом от внешних воздействий и продлевает срок службы, чем обеспечивает идеальный микроклимат внутри помещений. Монолитная конструкция из железобетона в сочетании с керамическим кирпичом создает не только эстетически привлекательный образ, но и гарантирует долговечность здания.

Пространство для жизни продумано до мелочей. Жителей и гостей дома встречает изысканное лобби с детским плейхабом. Приватный двор с собственным сквером, детской и спортивной площадками идеален для спокойных прогулок и отдыха. Подземный двухуровневый паркинг избавит резидентов дома от забот о парковке.

Особое внимание уделено заботе о здоровье будущих жильцов. В доме будет установлена современная система очистки воды, которая обеспечивает высокое качество жизни.

Одним из главных преимуществ нового комплекса стала эксклюзивность локации. В шаговой доступности — лучшие достопримечательности города, рядом более пяти ресторанов, театры и кинотеатры, парк Пушкина, спортивный клуб Worldclass и, конечно, «нижегородский Арбат» — прогулочная улица Большая Покровская, визитная карточка Нижнего Новгорода.

Застройщик ООО СЗ «Воровского,12». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф