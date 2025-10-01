На технику для содержания дорог в Советском районе Казани выделили 39 млн рублей

В Казани направят 39 млн руб. на услуги аренды спецтехники с экипажами для содержания улично-дорожной сети Советского района. Стоимость контракта составит 39,23 млн руб., следует из данных на сайте госзакупок.

Подрядчик предоставит в круглосуточное пользование погрузчики, экскаваторы-погрузчики, самосвалы и бульдозеры. Техника будет задействована для выполнения муниципальных контрактов по содержанию дорог до 15 апреля 2026 года.

Заказчиком выступает МУП «Городские мосты». Предприятие осуществляет содержание мостовых сооружений Казани, а также улично-дорожной сети Советского района.

Анна Кайдалова