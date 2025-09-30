В Перми объявили торги по реновации 3,3 га на ул. Подлесной

Краевое минимущества объявило аукцион на право комплексного развития территории по ул. Подлесной в Перми. По данным ведомства, опубликован приказ о проведении торгов. Согласно электронной аукционной документации на сайте «Сбербанк-АСТ», стартовая цена права на реновацию территории по ул. Подлесной в Перми составляет17,4 млн руб.

Заявки на участие в торгах можно подать до 27 октября. Инвестора этой площадки определят 31 октября. Общая площадь территорий по ул. Подлесной составит порядка 3,3 га. Предельный срок реализации решения о КРТ – 7 лет со дня заключения договора.

В обязательства застройщика войдет расселение аварийного дома площадью 360 кв. м и снос двух аварийных домов, общая площадь которых составляет 1,5 тыс. кв. м. На месте снесенных объектов появится жилье, улично-дорожная сеть, бассейн и спортивная площадка. Кроме того, инвестор благоустроит территорию.