В Белгородской области завершили восстановительные работы после обстрела ВСУ

Специалисты закончили все восстановительные работы в Белгородской области после недавних обстрелов со стороны Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что пока завершается «небольшая часть доналадочных работ».

По словам губернатора, в области не работают восемь оконечных устройств системы оповещения в Белгороде, Белгородском районе, Шебекино и Яковлево. Ожидается, что работы закончат до конца сегодняшнего дня. «Я очень благодарен всем энергетикам, всем аварийным бригадам, всем тем, кто из других регионов приехал к нам на помощь и быстро провел все необходимые работы, чтобы вернуть электроэнергию и горячую воду в жилые дома, в квартиры, на промышленные предприятия»,— написал господин Гладков в Telegram.

На прошлой неделе вооруженные силы Украины усилили ракетные обстрелы Белгорода. Вечером 28 сентября из-за удара по энергетическому объекту без света остались несколько населенных пунктов региона. Из-за атаки в областном центре ранения получили три человека. ЧП будет расследоваться как теракт.

Подробности — в материале «Ъ» «Ракеты принесли тьму».