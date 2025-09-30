В Карачаево-Черкесии завершено расследование убийства 24-летней давности

Сотрудники Следственного комитета в Карачаево-Черкесии завершили расследование уголовного дела об убийстве, которое произошло 5 июня 2001 года, сообщает пресс-служба СУ СК по КЧР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Тогда мужчина при конфликте с компанией, где распивали спиртное, получил удар кухонным ножом в грудь и скончался на месте. Фигурант сразу скрылся, и долгое время его местонахождение оставалось неизвестным.

В региональном следственном управлении Следственного комитета России по Карачаево-Черкесии работали над делом, используя новые технологии, дополнительные экспертизы и допросы свидетелей. Были проведены тщательный анализ доказательств и комплекс оперативных мероприятий.

Следствием установлено, что подозреваемый находится за пределами России — в соседнем государстве. По собранным доказательствам ему заочно предъявлено обвинение в убийстве и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчина объявлен в международный розыск, дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Станислав Маслаков