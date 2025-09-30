Кисловодск 1 октября останется без воды из-за ремонта на магистральном водоводе

В Кисловодске 1 октября 2025 года с 09:00 до 16:00 полностью отключат водоснабжение из-за аварийно-восстановительных работ на магистральном водоводе диаметром 600 мм, принадлежащем Эшкаконскому гидроузлу на территории Карачаево-Черкесии, сообщил мэр города-курорта Евгений Моисеев.

Работы проводит ГБУ СК «Управление СЭСПН». Ограничение подачи воды затронет десятки улиц по всему городу-курорту, включая центральные районы и поселок Белореченский. До 16:00 абоненты останутся без водоснабжения, подавать воду возобновят после завершения ремонта. Ранее подобные аварии на этом водоводе приводили к отключениям по нескольку часов и организованному подвозу воды автоцистернами.

Причина — технологическое повреждение трубопровода, эксплуатация которого связана с риском сбоев в подаче воды для Кисловодска, зависящего от единой магистрали из Эшкаконского гидроузла. Эти отключения уже не первый год повторяются в межсезонье и вызваны необходимостью поддержания технической исправности водовода, обеспечивающего питьевой водой порядка 20 тысяч абонентов курорта.

Станислав Маслаков