Банк «Йошкар-Ола» выплатил 16 млн рублей дивидендов по акциям

Банк «Йошкар-Ола» (ПАО) направил 16 млн руб. на выплату дивидендов по итогам 2024 года, сообщается на портале раскрытия корпоративной информации.

Сумма начислена на 299 тыс. обыкновенных именных акций, размер выплаты составил 53,49 руб. на одну ценную бумагу. Выплаты произведены в полном объеме: часть акционеров получила дивиденды в денежной форме, часть — имуществом, в частности, автотранспортом.

Дата закрытия реестра для получения дивидендов была установлена на 26 августа 2025 года. Срок перечисления завершился 29 сентября 2025 года.

Анна Кайдалова