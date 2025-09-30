Мужчину отправили в колонию за жестокое обращение с собакой и нападения на людей

В Чердыни суд вынес приговор в отношении местного жителя. Как сообщает Пермский краевой суд, он признан виновным в жестоком обращении с животными и нанесении побоев людям. В декабре 2024 года неоднократно судимый злоумышленник намеренно нанес удары острым предметом собаке своего знакомого. Животное в результате получило серьезные травмы. «Спустя несколько месяцев подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал уже на самого владельца собаки и трижды пнул его ногой, обутой в зимний рыбацкий сапог. А в мае 2025 года кулаком по голове ударил еще одну местную жительницу»,— сообщает суд.

В ходе рассмотрения дела по существу подсудимый вину отрицал, утверждая, что с владельцем животного у него сложились неприязненные отношения после того, как он был покусан собакой. Мужчина в итоге был приговорен к десяти месяцам реального лишения свободы в колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 123,9 тыс. руб.