В Ярославле отопление дали в 97% жилых домов
В Ярославле отопление дали в 3782 многоквартирных жилых домах, общий процент составляет 97. Об этом на открытом совещании в мэрии сообщил директор департамента городского хозяйства Ярослав Овчаров.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
«По жилищному фонду 97% запуск тепла, но мы понимаем с вами, что это только на входе. Внутри тепло зависит от работы управляющей компании, ТСЖ и от запуска всей системы. Где-то завоздушивание, где-то проблемы на внутренних сетях. Сегодня 97% мы фиксируем, к концу недели она должна быть 100»,— сказал мэр Артем Молчанов.
3% — это аварийные ситуации. Как объяснил господин Овчаров, в основном они приходятся на Кировский район (91%), в Заволжском и Красноперекопском районах пуск тепла в МКД составляет 99%.
Как сообщил директор ярославских тепловых сетей ПАО «ТГК-2» Михаил Абабков, не подключено 48 жилых домов. Ситуация будет исправлена до четверга включительно.