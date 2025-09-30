Осетинский спортсмен Давид Джатиев победил на ЧМ по легкой атлетике

Давид Джатиев взял золото в беге на 200 м на чемпионате мира по паралимпийской легкой атлетике в Нью-Дели, преодолев дистанцию за 23,01 секунды, сообщает пресс-центр Паралимпийского комитета России.

Серебряная медаль — у Дмитрия Сафронова, который уступил ему лишь 0,12 секунды (23,13), бронза досталась украинцу Игорю Цветову (23,64), а россиянин Артем Калашян (23,75) замкнул четверку лидеров.

В забеге участвовали спортсмены класса T35, имеющие поражения нижних конечностей. Джатиев удерживает лидерство второй год подряд: в 2024-м он также победил на этой дистанции и взял серебро в спринте на 100 м.

Чемпионат мира проходит с 27 сентября по 5 октября. Соревнования сборной России проходят в нейтральном статусе. В беге на 1500 м Александр Костин принес России еще одну награду, пробежав дистанцию за 3:57,80 в классах T12 и T13 для спортсменов с нарушением зрения. Американец Джоэл Гомес опередил Костина на 0,09 секунды (3:57,71), бронза — у австралийца Джарида Клиффорда (3:58,87).

Станислав Маслаков