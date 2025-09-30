В Ярославле трамвай КТМ-5М3 станет памятником

К 125-летию трамвайного движения в Ярославле на постаменте рядом с депо установят памятный вагон серии КТМ-5М3. Об этом сообщил руководитель «Яргорэлектротранса» Денис Пырлог.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

На постамент поставят вагон с номером 29, произведенный в конце 1980-х. Господин Пырлог объявил о завершении эксплуатации трамваев серии КТМ-5М3 в Ярославле. Последний вагон этой модели, служивший почти 40 лет, был выведен из эксплуатации.

«Сегодня наша команда проводит восстановление легендарного вагона, и совсем скоро обновленный КТМ-5М3 станет украшением территории нашего предприятия», — рассказал Денис Пырлог.

Этот вагон перевозил пассажиров до середины сентября, когда его заменили новые трамваи модели 71-628-02. Напомним, модернизация трамвайного движения в Ярославле происходит в рамках концессии. Она предполагает полную замену всех вагонов.

Антон Голицын