Босфорский пролив перекрыли из-за заглохшего сухогруза

Транзит судов через Босфорский пролив в Стамбуле приостановили в обе стороны. Причиной стал заглохший сухогруз, направляющийся в Россию. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на турецкий Минтранс.

ЧП случилось у берегов района Умуръери. 98-метровый сухогруз Arda ходит под флагом Панамы. Судно вышло из порта Бандырма. Оно должно было прибыть в порт Туапсе 4 октября. Сухогруз уже отбуксировали к причалу Бююкдере.

По данным портала Marine Traffic, из-за ограничений в Босфорском проливе скопилось около 70 судов, в основном прогулочные и пассажирские.