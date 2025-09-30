В Самарской области суд вынес приговор жителю за гибель несовершеннолетней в ДТП

В Красноярском районе суд назначил местному жителю наказание по делу о смерти несовершеннолетней девочки в ДТП. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Подсудимому назначили восемь лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на три года.

По информации надзорного ведомства, житель не остановил транспортное средство и не оказал медицинскую помощь 13-летнему ребенку. Он скрылся с места происшествия, купил авиабилеты и вылетел в Беларусь. В мае подсудимого задержали в Брянской области.

Руфия Кутляева