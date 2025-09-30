Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ростове Великом каток сделают на берегу Неро

В Ростове Великом утвердили проект нового катка «Ледяная сказка» в Городском саду. Об этом сообщил глава района Андрей Шатский.

Эскиз катка в Ростове Великом

Эскиз катка в Ростове Великом

Фото: Страница Андрея Шатского в ВК

Эскиз катка в Ростове Великом

Фото: Страница Андрея Шатского в ВК

Каток перенесут на берег озера Неро, площадь льда составит 2 тыс. кв. метров. Будут установлены теплые раздевалки, пункт проката коньков, новогодняя ярмарка, праздничная иллюминация и видеоэкран с музыкой.

Проект реализуется третий год подряд и набирает популярность. В сравнении с первым сезоном посещаемость катка выросла более чем вдвое, превысив 50 тыс. человек.

Антон Голицын

