В Ростове Великом каток сделают на берегу Неро

В Ростове Великом утвердили проект нового катка «Ледяная сказка» в Городском саду. Об этом сообщил глава района Андрей Шатский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эскиз катка в Ростове Великом

Фото: Страница Андрея Шатского в ВК Эскиз катка в Ростове Великом

Фото: Страница Андрея Шатского в ВК

Каток перенесут на берег озера Неро, площадь льда составит 2 тыс. кв. метров. Будут установлены теплые раздевалки, пункт проката коньков, новогодняя ярмарка, праздничная иллюминация и видеоэкран с музыкой.

Проект реализуется третий год подряд и набирает популярность. В сравнении с первым сезоном посещаемость катка выросла более чем вдвое, превысив 50 тыс. человек.

Антон Голицын