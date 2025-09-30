Приднестровская ловушка

ООН проверит возможные нарушения на парламентских выборах в Молдавии. Также претензии в ближайшие дни будут рассмотрены на заседании ЦИК страны. Среди них — ложные сообщения о минировании в Приднестровье, ограничение доступа аккредитованным журналистам на избирательных участках в Риме и удаление силами кибербезопасности НАТО оппозиционных каналов в социальных сетях. Нарушения признала и глава победившей партии Майя Санду. Обозреватель “Ъ FM” Максим Юсин задумался о последствиях выборов в Молдавии для отношений между Москвой и Кишиневом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ Фото: Геннадий Гуляев, Коммерсантъ

Западные СМИ и многие европейские политики расценили итоги парламентских выборов в Молдавии как поражение Москвы. С формальной точки зрения, вроде бы так оно и есть. Те силы, которые занимали по отношению к Кремлю более взвешенную, более благожелательную позицию, выступили заметно хуже, чем предсказывали данные опросов общественного мнения. Я сейчас сознательно оставляю в стороне тему возможных манипуляций, подтасовок, почти полного отсутствия избирательных участков для молдован в России, помехи для голосования жителей Приднестровья. Пусть со всеми этими подозрениями и обвинениями разбираются граждане Молдавии. Послевкусие от выборов может быть каким угодно, но факт остается фактом: результат официально объявлен, состав нового парламента ясен. И в нем абсолютное большинство будет у сторонников президента Майи Санду, в руках которой до следующих выборов и останется, судя по всему, вся власть в стране — и законодательная, и исполнительная.

И в связи с этим главный вопрос — как будут складываться теперь отношения между Кишиневом и Москвой? Как это ни парадоксально, на первый взгляд, тот факт, что партия Санду одержала безоговорочную победу, может в какой-то степени способствовать стабилизации, заморозке этих отношений, что в нынешней ситуации не самый плохой вариант. Этой заморозки сложно было бы ожидать, если бы исход выборов оказался спорным, если бы вопрос о власти оставался открытым, а политическое противостояние вылилось в уличные столкновения. В этом случае у властей мог бы возникнуть соблазн обвинить в случившемся Кремль и его союзников из Приднестровья, обратиться за помощью к Европе, а при самом крайнем, опасном варианте — и к Киеву, спровоцировав региональный кризис, который заставил бы забыть о конфликте внутри страны.

Сейчас у Кишинева таких потребностей нет, как и необходимости искусственно обострять приднестровский вопрос. А именно это для России самая важная, болезненная тема, учитывая крайне невыгодное географическое положение непризнанной республики.

Неслучайно Киев, понимая уязвимость Приднестровья и оторванность размещенного там российского контингента от «большой земли», периодически предлагает помочь Кишиневу решить «проблему сепаратизма». После выборов в Молдавии в украинской блогосфере эти призывы стали звучать с новой силой. В прошлом Майя Санду относилась к ним без энтузиазма, заявляя о желании решать проблему Приднестровья исключительно мирным путем. Изменится ли ее позиция сейчас? Пока это кажется маловероятным. Во-первых, по уже упомянутой причине отсутствия острого внутриполитического кризиса. После избирательной кампании, которая далась с таким напряжением, у властей Молдавии должна возникнуть вполне естественная потребность в стабилизации, спокойном и предсказуемом движении в сторону обещанной европейской интеграции. Провоцирование кризиса в Приднестровье, который вполне может вылиться в открытый конфликт с Россией, увело бы страну в прямо противоположном направлении.

Во-вторых, нет уверенности, что ключевые государства Европы, от которых Кишинев очень сильно зависит, сегодня заинтересованы в детонации приднестровской «мины замедленного действия».

Пока российско-западное противостояние ограничивается украинским фронтом, Европа может избегать прямой военной конфронтации с Москвой. Но если война перекинется на Приднестровье, она для европейцев может перестать быть гибридной. А учитывая степень взаимного ожесточения, возможен любой сценарий, в том числе и самый страшный, необратимый. И здесь политики в Берлине, Париже, Брюсселе неизбежно должны бы задать себе вопрос — стоит ли игра свеч? Не лучше ли пока ограничиться локальной победой на молдавских выборах и продолжать наблюдать за тем, как развивается украинский конфликт, не втягиваясь в него напрямую? Впрочем, сейчас в Европе, особенно в той ее части, которая когда-то входила в советский блок, немало горячих голов, начинающих смотреть на ситуацию украинскими глазами и, похоже, готовых рискнуть, лишь бы нанести Кремлю болезненный имиджевый удар, каким наверняка стала бы потеря Приднестровья. Так что, к сожалению, никакого сценария, даже самого безумного и безответственного, сегодня на сто процентов исключать нельзя.

Максим Юсин