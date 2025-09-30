201 рабочий травмировался на предприятиях Удмуртии в первом полугодии

201 сотрудник пострадал на предприятиях Удмуртии в первом полугодии, что на 6% меньше, чем годом ранее. Основные виды травматизма — воздействие движущихся деталей или машин, падения, а также транспортные происшествия. Чаще всего несчастные случаи происходили на обрабатывающих производствах. Об этом сообщил первый замминистра социальной политики и труда республики Алексей Чернов на заседании президиума Госсовета Удмуртии, посвященном вопросам охраны труда.

Мониторинг показал, что больше половины несчастных случаев связаны с «невнимательностью и спешкой самих работников». В числе причин — неудовлетворительная организация производства, нарушения техпроцессов или ПДД, а также техническое состояние зданий, сооружений и территории.

«Большинство несчастных случаев произошло по причинам, связанным с “человеческим фактором”, а потому являются устранимыми. Для этого необходимо внедрять инструменты дополнительного контроля за ходом выполнения работ, решать проблему кадровой обеспеченности, формировать и развивать культуру безопасного труда»,— рассказал господин Чернов.

С 2020 года более 7 тыс. работодателей с общим охватом 284 тыс. рабочих мест прошли специальную оценку условий труда. За это время количество сотрудников, занятых на местах с вредными или опасными условиями труда, снизилось на 8 тыс. человек.