Представитель МИД России Мария Захарова обвинила Великобританию в саморазоблачении после призыва к завершению конфликта на Украине. По ее словам, заявления британской стороны свидетельствуют о признании содеянного.

Представитель МИД России Мария Захарова

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Представитель МИД России Мария Захарова

Ранее глава британского Минобороны Джон Хили обратился к президенту России Владимиру Путину с предложением о мире. Он также заверил, что Великобритания будет поддерживать украинское руководство «столько, сколько придется». «Вы знаете, я думаю, что это саморазоблачительные заявления. Как говорят у нас, на воре и шапка горит»,— заявила госпожа Захарова в интервью ТАСС.

Дипломат подчеркнула, что Британия буквально призналась в своих преступлениях. Она напомнила, что экс-премьер Великобритании Борис Джонсон ранее блокировал возможность мирного урегулирования — приезжал в Киев и отговаривал власти Украины от переговоров.

«В данном случае, видимо, это такой уже крик отчаяния, попытка, как они считают, проявить себя, наверное, запугать»,— добавила Мария Захарова. По ее словам, «официальный Лондон» вместе со своими спецслужбами уже применял тактику запугивания и экстремизма в отношении Украины.