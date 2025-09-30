Бывшего директора федерального учреждения осудили за хищение денег для КУБа

Мещанский суд в Москве по делу, связанному с Пермским краем, приговорил к семи годам колонии строгого режима экс-главу подведомственного Минэнерго ФГБУ по вопросам реорганизации и ликвидации нерентабельных шахт и разрезов (ГУРШ) Андрея Моисеенкова, сообщает «Ъ».

Господин Моисеенков признан виновным в хищении около 700 млн руб., а также в создании организованного преступного сообщества. Денежные средства были выделены на ликвидацию закрытых шахт и приведение в порядок окружающей среды. ФГБУ получило деньги в том числе и на ликвидацию закрытого из-за убыточности Кизеловского угольного бассейна в Пермском крае, однако часть работ выполнялась только на бумаге. Уголовное дело было возбуждено в июне 2024 года в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников ГУРШ.

Андрей Моисеенков полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и заключил досудебное соглашение. Дело было рассмотрено в особом порядке — без исследования доказательств и допросов свидетелей. Суд назначил Андрею Моисеенкову семь лет строгого режима, а также удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны на 672 млн руб. Гособвинение предлагало приговорить его к десяти годам лишения свободы.