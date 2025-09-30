Медали «Рожденному на Ярославской земле» сделает предприниматель из Хакасии

Контракт на изготовление медалей «Рожденному на Ярославской земле» заключен с индивидуальным предпринимателем Петровой Анастасией Геннадьевной из Хакасии. Согласно информации портала госзакупок, стоимость контракта — 965 тыс. руб., что в 3,5 раза меньше начальной цены контракта.

Фото: Правительство Ярославской области

Торги вышли конкурентными: в них участвовали девять компаний, две из них заявки отозвали. Победителем стал ИП, предложивший выполнить работы за наименьшую стоимость — 965 тыс. руб.

Напомним, что заказчиком 8,4 тыс. медалей выступает правительство области. Поставить медали нужно в течение 45 дней.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что медали начнут вручать с 1 января 2026 года всем новорожденным в органах ЗАГС вместе со свидетельством о рождении и подарочным набором «Привет, малыш!». Она будет изготовлена из латуни. С одной стороны будет герб Ярославской области (медведь с секирой), с другой — след медвежьей лапы.

Алла Чижова