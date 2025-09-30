«Завтра все может измениться»

Президент Украины Владимир Зеленский фактически отверг предложения белорусского коллеги Александра Лукашенко обсудить урегулирование конфликта. Тем временем в Белом доме признали, что обсуждают возможность передачи Украине дальнобойных ракет. В Кремле обещают изучить ситуацию и после этого сделать соответствующие выводы. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что тема переговоров на пока ушла из информационного пространства.

Пока Дональд Трамп занимался Ближним Востоком, по украинской проблеме высказывался вице-президент Джей Ди Вэнс и спецпредставитель Кит Келлог. Они недвусмысленно дали понять, что США вполне могут передать Киеву крылатые ракеты Tomahawk. По крайней мере, с высокой долей вероятности разрешение наносить удары вглубь РФ если им еще не получено, то практически в кармане. Тем временем Владимир Зеленский выступал на форуме по безопасности в Варшаве. Европа не то чтобы прямо сильно напугана, но находится в некотором напряжении по причине неизвестных дронов, которые продолжают летать над регионом, и самолетов, которые, как им кажется, нарушают воздушное пространство государств ЕС. Так вот, украинский лидер заявил о готовности к переговорам с Кремлем, исходя из текущей линии соприкосновения. Однако отметил, что не собирается признавать новые российские границы. Господин Зеленский прокомментировал и последнее предложение президента Белоруссии встретиться и обсудить выход из непростой ситуации. Ответ был таким: «Честно говоря, мне трудно реагировать на то, что говорит Лукашенко. Он живет в своем мире».

Итак, что мы имеет на сегодняшний день? Украина без пяти минут получила разрешение на удары вглубь территории РФ. Относительно Tomahawk это пока что на уровне разговоров, страшилка. Однако и без этих ракет есть очень много разных видов вооружения, которые способны, скажем мягко, поднять градус конфронтации. В Кремле признали, что переговорный процесс остановлен. Мирная инициатива Лукашенко, если ее можно так назвать, отвергнута. Европа решает, как еще больше отгородиться от России. Теперь пытаются сделать это еще и в воздухе, называется проект «стена дронов». Получится или нет, другой вопрос. Как это реализоваться технически, тоже сказать сложно. Но важен сам факт. Мы с каждым днем все дальше друг от друга. Дональд Трамп, как было сказано выше, занят Ближним Востоком, Украина отошла на второй план. Собственно, на эту тему все уже сказано: хотите драться, продолжайте, однако давайте попробуем хотя бы частично уравнять шансы.

И тогда главный вопрос звучит так: чем это противоборство может закончиться?

Гадать нет смысла. Однако переговоры как-то не очень вписываются в нынешнюю информационную картину дня. Они здесь явно лишние, их место заняли ракеты Tomahawk и разрешение бить вглубь территории Российской Федерации. Конечно, завтра все может измениться, на это и понадеемся.

Дмитрий Дризе