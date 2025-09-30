В Куйбышевском районе Самары без воды остались 3144 дома и 31 социальный объект

Во вторник, 30 августа, в 01:38 (MSK+1) поступило сообщение об утечке на водоводе холодного водоснабжения в Куйбышевском раоне Самары, на ул. Старо-Набережная, 14. Об этом сообщает МЧС Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

На время проведения работ без воды остаются потребители 433 многоквартирных домов и 2711 индивидуальных домов, а также 31 социально - значимого объекта.

Восстановить водоснабжение планируют сегодня, 30 сентября, в 13:00.

Руфия Кутляева