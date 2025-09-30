В Ставрополе завершается сезон работы киосков с напитками

44 сезонных киоска с прохладительными напитками завершают работу в Ставрополе, продав за летний период свыше 150 тонн кваса и лимонадов. Об окончании сезона работы мобильных торговых точек сообщила пресс-служба администрации краевой столицы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

По информации ведомства, в ближайшие дни все нестационарные объекты будут демонтированы по поручению главы города.

«Для удобства жителей и гостей города киоски располагались возле исторических достопримечательностей, зон отдыха, общественных пространств, остановок транспорта, социальных учреждений, магазинов, рынков, торговых центров и скверов»,— пояснили в сообщении.

Мобильные павильоны возобновят продажу кваса и лимонадов в следующем сезоне.

«В схеме размещения нестационарных торговых объектов Ставрополя предусмотрено более 600 точек. Большинство функционирует сезонно, около 250 работают круглогодично»,— говорится в комментарии пресс-службы.

Валентина Любашенко