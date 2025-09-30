В Зеленокумске в результате ДТП погиб водитель

В Зеленокумске 30 сентября около 3:30 утра в условиях дождя и слабой видимости произошло смертельное ДТП — 38-летний водитель Mercedes потерял управление, выехал с дороги и врезался в дерево, сообщает пресс-служба госавтоинспекции Ставрополья.

В результате аварии водитель погиб, несмотря на 15-летний стаж. Согласно информации Госавтоинспекции, ранее его шесть раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД. Мужчина не был пристегнут ремнем безопасности, что стало одной из причин тяжелых последствий аварии.

