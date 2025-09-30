В Ставрополе завершили противопожарную опашку территорий

В Ставрополе завершили масштабную программу по устройству противопожарных барьеров на 24 опасных направлениях, включая всю периферию города и 42 садовых товарищества, сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Пресс-служба администации Ставрополя Фото: Пресс-служба администации Ставрополя

В этом году площадь обработанных территорий увеличили до 88,1 га — добавились два СНТ, два хутора и четыре дорожных объекта. Специальная комиссия с участием МЧС, лесничества и городских служб подтвердила полное выполнение всех трёх этапов работ. В профилактике участвовало около 60 человек, использовали 15 единиц техники.

Власти организовали встречи с жителями СНТ и обучающие мероприятия для детей, а также установили новые противопожарные знаки. В регионе действует особый противопожарный режим с запретом на открытый огонь и штрафами до 800 тыс. рублей.

Станислав Маслаков