Депутат Нилов рассказал о выплатах пенсионерам в День пожилого человека

Массовых единовременных выплат ко Дню пожилого человека на федеральном уровне в 2025 году не планируется, однако некоторые регионы выделяют деньги из собственных бюджетов. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов

В числе регионов, где пенсионеры получат материальную поддержку к празднику 1 октября, — Ненецкий автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Приморский край, Ярославская, Рязанская и Челябинская области, уточнил господин депутат в интервью «РИА Новости». Размер и условия выплат зависят от решений местных властей и действующих программ социальной поддержки. В некоторых субъектах выплаты начисляются автоматически, в других требуется подать заявление в МФЦ или в Социальный фонд.

В Москве целевых единовременных выплат ко Дню пожилого человека не предусмотрено. По словам господина Нилова, помощь пожилым москвичам оказывается через различные программы, а средства чаще всего перечисляются автоматически на пенсионные счета.

Кроме того, в некоторых регионах активно привлекают спонсоров и благотворителей для организации праздничных мероприятий и вручения подарков пожилым людям. Особое внимание уделяется ветеранам Великой Отечественной войны, их вдовам и вдовцам, бывшим малолетним узникам фашизма и блокадникам.

Депутат подчеркнул, что поддержка уязвимых категорий пожилых граждан должна быть постоянной и выходить за рамки профильных госпрограмм. В частности, для «детей войны» подходы к помощи значительно отличаются от региона к региону. Поэтому Ярослав Нилов совместно с коллегами предложил законодательно закрепить единый статус «Дети Великой Победы» с унифицированным набором выплат и льгот.