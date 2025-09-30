В Минераловодском округе Ставрополья прокуратура контролирует восстановление водоснабжения

Минераловодская межрайонная прокуратура провела проверку по факту отключения водоснабжения в 11 населенных пунктах округа из-за аварии на подающем водоводе. Об этом сообщила пресс-служба краевого министерства ЖКХ.

По предварительным данным, подача воды была ограничена в населенных пунктах Минераловодского округа в связи с повреждением подающего водовода.

В ходе проверки прокуратура оценила исполнение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства и соблюдение прав граждан на бесперебойное получение коммунальных услуг. Особое внимание уделялось подвозу воды жителям.

В настоящее время под контролем надзорного ведомства ремонтно-восстановительные работы завершены. Полное восстановление прав жителей округа на получение коммунальной услуги контролируется межрайонной прокуратурой.

Валентина Любашенко