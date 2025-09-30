Руководитель реготделения ЛДПР возглавил комиссию в новосибирском райсовете

Координатор регионального отделения (РО) ЛДПР в Новосибирской области Никита Столповский возглавил одну из комиссий райсовета Новосибирского района — по промышленности, строительству, транспорту, ЖКХ, связи и торговле. Об этом говорится в сообщении РО.

Посты в райсовете нового, пятого созыва были распределены в ходе его первой сессии. Выборы состоялись 12-14 сентября. По их итогам фракция ЛДПР в муниципальном парламенте состоит из трех человек.

Господин Столповский возглавлял партсписок кандидатов ЛДПР, который набрал 10,51% голосов. Как писал «Ъ-Сибирь», сотрудник центрального аппарата партии Никита Столповский возглавил РО в октябре 2024 года.

Валерий Лавский