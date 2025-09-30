Трамп 30 сентября выступит с заявлением в Белом доме

Президент США Дональд Трамп 30 сентября в 11:00 по местному времени (18:00 мск) выступит с заявлением из Овального кабинета Белого дома. Это следует из расписания американского президента. При этом тематика выступления пока не раскрывается.

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Рабочий день Дональда Трампа начнется с поездки на базу морской пехоты в Куантико, штат Вирджиния. Там шеф Пентагона Пит Хегсетт проведет встречу с сотнями генералов и адмиралов. После этого господин Трамп выступит с речью перед собравшимися на базе военнослужащими. По возвращении в Белый дом американский президент сделает запланированное заявление. В 15:00 по местному времени (22:00 мск) он подпишет несколько указов.