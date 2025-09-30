Красноярскую журналистку Светлану Хустик задержали по делу о фейках о ВС РФ

В Красноярске задержана журналистка местного издания. Ей вменяют в вину публичное распространение ложной информации о ВС РФ (ч.1 ст. 207.3 УК РФ, максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы), сообщает СУ СКР региона. По данным источников «Ъ-Сибирь», речь идет о Светлана Хустик, которая работала в издании «Сибирь.Реалии» (признано иноагентом).

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в мае 2023 года фигурантка дела разместила в сообществе издания ложную информацию о действиях Вооруженных Сил России во время проведения СВО. За текстовое интервью она получила 64 тыс. руб., сообщили правоохранители. Фрилансерское соглашение с изданием журналистка заключила не позднее 2020 года, считает СКР.

Журналистку ожидает допрос, уточнили в ведомстве.

Александра Стрелкова