«Билайн бизнес» откроет клиентам доступ в закрытый клуб бонусов и привилегий
Для клиентов «билайн бизнес» стартует специальная акция: подключив услуги корпоративной сотовой связи, облачную АТС или интернет для бизнеса, предприниматель вступает в привилегированный клуб, участники которого получают доступ к витрине скидок от партнеров.
Фото freepik
В рамках предложения клиенты «билайн бизнес» смогут получать скидки в течение всего года в разных категориях: кафе и рестораны, доставка еды, электроника и техника, развлечения, услуги, товары, обучение, отдых, спорт, красота и здоровье.
Среди первых партнеров – известные сервисы и магазины. Например, участники клуба получат:
• до 25% на бронирование отелей;
• до 20% на доставку готовой еды;
• до 15% в магазине спортивных товаров;
• до 58% на подписку в онлайн-кинотеатре;
• до 20% на сервисы электронных и аудиокниг;
• до 40% в интернет-магазине цветов и подарков;
• до 12% на автозапчасти.
Сергей Субботин, директор по маркетингу и развитию основных услуг «билайн бизнес»: «Корпоративные программы лояльности часто доступны только сотрудникам крупных компаний, и мы хотим исправить эту несправедливость. «билайн бизнес» дает возможность получать привилегии индивидуальным предпринимателям и самозанятым – такой подход к предложениям стал для нашей компании стандартом, исходящим от новой стратегии поддержки малого и среднего бизнеса».
Специальное предложение доступно клиентам «билайн бизнес», подключившим следующие услуги:
• Корпоративная сотовая связь: перенос остатков трафика, безлимит на мессенджеры и другие сервисы, звонки на Билайн бесплатно.
• Интернет для бизнеса: скорость до 10 Гбит/с, бесплатный IP-адрес, домен и корпоративная почта, а также быстрое подключение.
• Облачная АТС: возможность принимать до 100 звонков одновременно, интеграция с CRM, аналитика звонков и голосовой помощник, подключение городских, мобильных и номеров 8800.
Партнерская сеть программы и список актуальных предложений регулярно пополняются, обеспечивая клиентам «билайн бизнес» доступ к новым возможностям для экономии личного бюджета.
Срок действия акции – с 25 сентября 2025 года по 26 сентября 2026 года включительно. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях – по ссылке.
