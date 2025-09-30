«Билайн бизнес» откроет клиентам доступ в закрытый клуб бонусов и привилегий

Для клиентов «билайн бизнес» стартует специальная акция: подключив услуги корпоративной сотовой связи, облачную АТС или интернет для бизнеса, предприниматель вступает в привилегированный клуб, участники которого получают доступ к витрине скидок от партнеров.

Фото freepik

В рамках предложения клиенты «билайн бизнес» смогут получать скидки в течение всего года в разных категориях: кафе и рестораны, доставка еды, электроника и техника, развлечения, услуги, товары, обучение, отдых, спорт, красота и здоровье.

Среди первых партнеров – известные сервисы и магазины. Например, участники клуба получат:

• до 25% на бронирование отелей;

• до 20% на доставку готовой еды;

• до 15% в магазине спортивных товаров;

• до 58% на подписку в онлайн-кинотеатре;

• до 20% на сервисы электронных и аудиокниг;

• до 40% в интернет-магазине цветов и подарков;



• до 12% на автозапчасти.

Сергей Субботин, директор по маркетингу и развитию основных услуг «билайн бизнес»: «Корпоративные программы лояльности часто доступны только сотрудникам крупных компаний, и мы хотим исправить эту несправедливость. «билайн бизнес» дает возможность получать привилегии индивидуальным предпринимателям и самозанятым – такой подход к предложениям стал для нашей компании стандартом, исходящим от новой стратегии поддержки малого и среднего бизнеса».

Специальное предложение доступно клиентам «билайн бизнес», подключившим следующие услуги:

• Корпоративная сотовая связь: перенос остатков трафика, безлимит на мессенджеры и другие сервисы, звонки на Билайн бесплатно.

• Интернет для бизнеса: скорость до 10 Гбит/с, бесплатный IP-адрес, домен и корпоративная почта, а также быстрое подключение.

• Облачная АТС: возможность принимать до 100 звонков одновременно, интеграция с CRM, аналитика звонков и голосовой помощник, подключение городских, мобильных и номеров 8800.

Партнерская сеть программы и список актуальных предложений регулярно пополняются, обеспечивая клиентам «билайн бизнес» доступ к новым возможностям для экономии личного бюджета.

Срок действия акции – с 25 сентября 2025 года по 26 сентября 2026 года включительно. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях – по ссылке.

