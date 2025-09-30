В рамках уголовного дела задержан экс-глава управления имущественных отношений Алтайского края Александр Теплов, сообщили «Ъ-Сибирь» в СУ СКР по региону. Подробности по делу разглашению пока не подлежат, уточнили в ведомстве.

Александр Теплов занимал должность главы управления имущественных отношений Алтайского края с июля 2021 года, в 2024-м он покинул пост по личным причинам.

Как писал «Ъ-Сибирь», в мае 2024 года следователи в Москве задержали зампредседателя правительства Алтайского края Ивана Кибардина. Ему предъявили обвинение в покушении на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Александра Стрелкова