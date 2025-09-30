Красноярск сократит дефицит после внесения поправок в бюджет

Мэрия Красноярска внесла в городской совет проект поправок в муниципальный бюджет 2025 года. Параметры поправок приведены в сообщении городской администрации.

Согласно сообщению, доходы планируется увеличить на 1,1 млрд руб. — до 70,1 млрд руб. Расходы вырастут на 0,1 млрд руб. — до 72,7 млрд руб. В результате дефицит сократится на 1 млрд руб. и составит 2,6 млрд руб.

По данным мэрии, корректировка делает возможным проведение в 2025 году закупочных процедур по ряду проектов, которые планируется реализовать в 2026-м. В их числе закупка газомоторных автобусов и ремонт помещений для них, капремонт фасадов многоквартирных домов в историческом центре города и пр. им. газеты «Красноярский рабочий».

Валерий Лавский