Руководителя благотворительного фонда осудят в Красноярске за мошенничество

В суд Красноярска направлено уголовное дело в отношении бывшего руководителя благотворительного фонда. Ему вменяют в вину мошенничество (ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ) и отмывание денег (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ), сообщает ГУ МВД региона. По сведениям источников «Ъ-Сибирь» в правоохранительных органах, речь идет о фонде «Надо жить».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как установили следователи, при сравнении сметы проектов краевого бюджета грантов и сметы о предоставлении региональных социальных субсидий, финансовые документы, подтверждающие расходование средств, совпадали только частично. Организация получила грант в размере 1,5 млн руб. на проведение мероприятия.

По версии следствия, фигурант дела обратился за получением еще одной субсидии на 1 млн руб. После чего подал заявку на еще один грант на 1,5 млн рублей. При этом в обоих случаях он утаил факт получения изначального гранта. Таким образом, злоумышленник похитил 2,5 млн руб.

Кроме того, по данным полиции, с ноября по декабрь 2022 года злоумышленник легализовал 114 тыс. руб., которые перевел на счет другого благотворительного фонда, где также был руководителем.

Александра Стрелкова