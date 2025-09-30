Резиденты ТОР «Абаза» впервые получат прямую финансовую поддержку

Три резидента территории опережающего развития (ТОР) «Абаза» получат гранты по 10 млн руб. Грантополучатели были определены по итогам отбора, проведенного министерством экономического развития Хакасии.

Результаты отбора опубликованы на сайте правительства республики. В число победителей вошли ООО «СервисАвтоГрупп» (производство аэрозольных баллончиков), а также занимающиеся деревообработкой ООО «Абазинская лесоперерабатывающая компания» и ООО «Нео-Телеком Плюс». Средства должны быть направлены на закупку оборудования, модернизацию производств, развитие инфраструктуры и др.

«Это историческое событие не только для Абазы, но и для всей системы ТОРов России. Впервые резиденты территории опережающего развития получили возможность воспользоваться не только налоговыми льготами, но и получить прямую финансовую поддержку в виде грантов»,— отметил министр экономразвития Роман Ковтун.

ТОР «Абаза» была создана в одноименном городе в 2017 году.

Валерий Лавский