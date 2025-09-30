В Кабардино-Балкарии урожайность подсолнечника составила 16,5 ц/га

Аграрии Кабардино-Балкарии продолжают убирать подсолнечник. На данный момент с площади 2 тыс. га собрано свыше 3,3 тыс. тонн маслосемян. Урожайность составила 16,5 ц/га, что превышает показатели прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно данным ведомства, общая площадь под агрокультурой составляет около 17 тыс. га. Подсолнечник выращивают главным образом в Прохладненском, Баксанском, Зольском и Майском районах. На эти четыре района приходится более 80% посевных площадей.

«Наличие всей необходимой техники и ресурсов позволяет земледельцам проводить полевые работы в оптимальные агротехнические сроки», — пояснили в правительстве республики.

Валентина Любашенко