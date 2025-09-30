Правительство Дагестана направит 11 млн на восстановление трасс в 2025 году

Правительство Дагестана выделило 11,2 млн руб. на восстановление дорог и мостов в трех районах республики, пострадавших от стихийных бедствий в июле. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.

По информации ведомства, председатель Правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов подписал распоряжение о выделении средств из резерва дорожного фонда Дагестана. Деньги поступят в региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства.

«Средства направят на восстановление автодорог регионального значения и искусственных сооружений, пострадавших от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в Бабаюртовском, Шамильском и Цунтинском районах в июле 2025 года»,— пояснили в документе.

В Бабаюртовском районе восстановят мост на 3-м км подъезда от дороги Бабаюрт — Гребенская к селу Хасанай.

В Шамильском районе отремонтируют мост на 51214-м км участка Гунибское шоссе — Вантляшевский перевал. Также восстановят земляное полотно дороги на участке от 0,5 до 3-го км подъезда к селу Ругельда.

В Цунтинском районе восстановят опоры пролетного строения моста на 14500-м километре дороги Мокок — Асах — Терутли.

Валентина Любашенко