Правительство Дагестана направит 11 млн на восстановление трасс в 2025 году
Правительство Дагестана выделило 11,2 млн руб. на восстановление дорог и мостов в трех районах республики, пострадавших от стихийных бедствий в июле. Об этом сообщила пресс-служба правительства республики.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По информации ведомства, председатель Правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов подписал распоряжение о выделении средств из резерва дорожного фонда Дагестана. Деньги поступят в региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства.
«Средства направят на восстановление автодорог регионального значения и искусственных сооружений, пострадавших от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий в Бабаюртовском, Шамильском и Цунтинском районах в июле 2025 года»,— пояснили в документе.
В Бабаюртовском районе восстановят мост на 3-м км подъезда от дороги Бабаюрт — Гребенская к селу Хасанай.
В Шамильском районе отремонтируют мост на 51214-м км участка Гунибское шоссе — Вантляшевский перевал. Также восстановят земляное полотно дороги на участке от 0,5 до 3-го км подъезда к селу Ругельда.
В Цунтинском районе восстановят опоры пролетного строения моста на 14500-м километре дороги Мокок — Асах — Терутли.