Начался прием заявок на участие в уральской премии «Коммерсантъ года — 2025»

В Свердловской области начался прием заявок на участие в деловой премии «Коммерсантъ года — 2025». Участниками могут стать представители малого и среднего бизнеса (МСБ) Свердловской области, которые продемонстрировали положительную динамику выручки по итогам 2024 года. Подать документы можно на сайте коммерсантъгода.рф до 31 октября.

«В этом году состоится юбилейная деловая премия "Коммерсантъ года". Вот уже пять лет с ее помощью мы рассказываем об успехах уральских предпринимателей и определяем первых среди лучших. В последнее время многие столкнулись с серьезными вызовами, которые сплотили власть, бизнес и общество, закалили, сделали выносливей. Поэтому в этот раз особенно важно подчеркнуть вклад тех, кто помогает уральской экономике держаться устойчиво в таких непростых условиях и стимулирует ее развитие»,— подчеркнула исполнительный директор АО «Коммерсантъ» ОП в Екатеринбурге Марина Архипова.

Премия «Коммерсантъ года» проводится с 2021 года среди представителей малого и среднего бизнеса Свердловской области и направлена на популяризацию значимых достижений в сфере коммерции, содействия в достижении успеха в предпринимательской деятельности, создания условий для эффективной деловой коммуникации. Премия проводится при поддержке правительства Свердловской области. Организатором является АО «Коммерсантъ» ОП в Екатеринбурге. Соорганизатором — Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП).

Победителей премии определит оргкомитет по положительной динамике выручки и увеличению численности сотрудников. Проверка данных осуществляется через сервисы Картотека.ру и «Контур.Фокус». Лауреатов премии будут определять в семи номинациях:

«Пищевое производство и сельское хозяйство»;

«Обрабатывающее производство»;

«Строительство и проектирование»;

«Торговля»;

«Услуги»;

«Молодой Коммерсантъ»;

«Инвестиционный прорыв».

Впервые официальным партнером премии в номинации «Инвестиционный прорыв» выступило Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области (АПИ).

«Свердловская область славится своими инновационными решениями и эффективными предпринимательскими инициативами. Приглашаем предприятия, реализующие инвестпроекты в регионе, принять участие в номинации "Инвестиционный прорыв". Особое внимание при приеме заявок будет уделено масштабу прорывных инвестиций, инновационному подходу и социальному воздействию проектов. Ждем ваши заявки»,— пояснил генеральный директор АПИ Юрий Патанин.

Традиционно премию поддержал Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) «Вот уже пятый год благодаря участию предпринимателей Свердловской области в этой премии — одной из наиболее авторитетных в бизнес-сообществе — мы особенно внимательно наблюдаем за развитием этих компаний. Видим у большинства рост объемов их бизнеса и масштабов производства, открытие новых рабочих мест, выход на новые рынки. Лидеры становятся ориентирами для всей отрасли, малый бизнес уверенно движется в сторону среднего; а средний растет, приближаясь к крупному»,— отметил директор СОФПП Валерий Пиличев.

Торжественная церемония награждения пройдет 18 ноября в креативном кластере «Домна». Победители получат памятные подарки и статуэтки с символикой премии.

Анастасия Реутова