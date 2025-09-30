Начался прием заявок на участие в уральской премии «Коммерсантъ года — 2025»
В Свердловской области начался прием заявок на участие в деловой премии «Коммерсантъ года — 2025». Участниками могут стать представители малого и среднего бизнеса (МСБ) Свердловской области, которые продемонстрировали положительную динамику выручки по итогам 2024 года. Подать документы можно на сайте коммерсантъгода.рф до 31 октября.
Фото: Марина Молдавская
«В этом году состоится юбилейная деловая премия "Коммерсантъ года". Вот уже пять лет с ее помощью мы рассказываем об успехах уральских предпринимателей и определяем первых среди лучших. В последнее время многие столкнулись с серьезными вызовами, которые сплотили власть, бизнес и общество, закалили, сделали выносливей. Поэтому в этот раз особенно важно подчеркнуть вклад тех, кто помогает уральской экономике держаться устойчиво в таких непростых условиях и стимулирует ее развитие»,— подчеркнула исполнительный директор АО «Коммерсантъ» ОП в Екатеринбурге Марина Архипова.
Премия «Коммерсантъ года» проводится с 2021 года среди представителей малого и среднего бизнеса Свердловской области и направлена на популяризацию значимых достижений в сфере коммерции, содействия в достижении успеха в предпринимательской деятельности, создания условий для эффективной деловой коммуникации. Премия проводится при поддержке правительства Свердловской области. Организатором является АО «Коммерсантъ» ОП в Екатеринбурге. Соорганизатором — Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП).
Победителей премии определит оргкомитет по положительной динамике выручки и увеличению численности сотрудников. Проверка данных осуществляется через сервисы Картотека.ру и «Контур.Фокус». Лауреатов премии будут определять в семи номинациях:
- «Пищевое производство и сельское хозяйство»;
- «Обрабатывающее производство»;
- «Строительство и проектирование»;
- «Торговля»;
- «Услуги»;
- «Молодой Коммерсантъ»;
- «Инвестиционный прорыв».
Впервые официальным партнером премии в номинации «Инвестиционный прорыв» выступило Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области (АПИ).
«Свердловская область славится своими инновационными решениями и эффективными предпринимательскими инициативами. Приглашаем предприятия, реализующие инвестпроекты в регионе, принять участие в номинации "Инвестиционный прорыв". Особое внимание при приеме заявок будет уделено масштабу прорывных инвестиций, инновационному подходу и социальному воздействию проектов. Ждем ваши заявки»,— пояснил генеральный директор АПИ Юрий Патанин.
Традиционно премию поддержал Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) «Вот уже пятый год благодаря участию предпринимателей Свердловской области в этой премии — одной из наиболее авторитетных в бизнес-сообществе — мы особенно внимательно наблюдаем за развитием этих компаний. Видим у большинства рост объемов их бизнеса и масштабов производства, открытие новых рабочих мест, выход на новые рынки. Лидеры становятся ориентирами для всей отрасли, малый бизнес уверенно движется в сторону среднего; а средний растет, приближаясь к крупному»,— отметил директор СОФПП Валерий Пиличев.
Торжественная церемония награждения пройдет 18 ноября в креативном кластере «Домна». Победители получат памятные подарки и статуэтки с символикой премии.