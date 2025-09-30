«Сибирь» не удержала победный счет в матче с «Металлургом»

В чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) новосибирская «Сибирь» 29 сентября встретилась с лидером конференции «Восток» — «Металлургом». Матч состоялся в Магнитогорске.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

После первого периода гости вели с разницей в две шайбы — 3:1. В составе «Сибири», пропустившей первой, отличились Алексей Яковлев, Павел Гоголев и Скотт Уилсон. После третьего гола новосибирцев тренеры «Металлурга» заменили голкипера, и вышедший на площадку Илья Набоков до конца игры не пропустил ни разу.

Отстоять победный счет «Сибири» не удалось. Решающую шайбу хозяева провели за шесть минут до конца, одержав победу со счетом 4:3. «Обидное поражение, не дотерпели концовку матча, неправильно сыграли при выходе из зоны. Разберем, исправим. Не сработало большинство, которое последнее время, мягко сказать, не идет»,— заметил после матча главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев (цитата по сайту КХЛ).

После девяти проведенных игр «Сибирь» занимает предпоследнее, десятое место на «Востоке».

Валерий Лавский