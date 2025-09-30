Песков объяснил отсутствие соцсетей у Путина

Пресс-секретарь президент Дмитрий Песков сказал, что Владимир Путин не планирует заводить личные страницы в социальных сетях, потому что это «не его». При этом, по словам господина Пескова, глава государства всегда в курсе происходящего в соцсетях.

«Путин присутствует в социальных сетях. Личные социальные сети он не планирует (заводить,— "Ъ"), он неоднократно говорил, что это не его. Но есть администрация, которая это все обеспечивает»,— сказал Дмитрий Песков ТАСС.

Как уточнил пресс-секретарь, сотрудники администрации президента готовят Владимиру Путину дайджесты об «основных горячих темах» в соцсетях. Кроме того, «есть родные, близкие, которые ему что-то показывают и рассказывают», добавил он.