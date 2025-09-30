Конституцию Якутии приведут в соответствие с федеральным законодательством

Конституционная комиссия Якутии предложила проект конституционного закона, которым предлагается изменить шесть статей республиканского законодательства для приведения его в соответствие с федеральным.

В сообщении на сайте правительства республики указано, что в поправках нуждаются статьи 22, 72, 76, 97, 100 и 101 — через них предлагается включить органы местного самоуправления в единую систему публичной власти, уточнить отдельные полномочия главы Якутии, а также скорректировать положения о получении основного образования.

«Субъектам РФ предоставлено право сохранения существующей двухуровневой организации системы местного самоуправления. В Якутии принято решение о сохранении такой двухуровневой системы. Вместе с тем в связи с принятием ФЗ-133 требуется дальнейшее приведение отдельных положений Конституции Республики Саха (Якутия) в соответствие с действующим федеральным законодательством для обеспечения единого правового государства»,— сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

Участники комиссии отметили, что предлагаемые поправки содержат более емкие формулировки, соответствующие федеральному законодательству. Так, изменения в статью 97 Конституции республики не затрагивают ни одну из основ системы местного самоуправления, но более четко определяют позицию, которая соответствует федеральным нормам, отметила член комиссии, зампред правительства Якутии Ольга Балабкина. То же, с ее слов, касается уточнений положений о получении основного общего образования и уточнений полномочий главы республики по обеспечению сохранности ценностей Госфонда драгоценных металлов и драгоценных камней Якутии.

Николай Борисов, Якутск