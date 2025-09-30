Человек-саунд

В Лос-Анджелесе на 78-м году жизни умер композитор и продюсер Юрий Чернавский. О смерти Чернавского без указания ее причин сообщили в соцсетях члены его семьи. Будучи всесторонне эрудированным музыкантом, Чернавский развивал советский песенный жанр, насыщая его самыми модными веяниями и тенденциями. Его песни стали классикой эстрады.

Юрий Чернавский

Фото: Владимир Грановский / РИА Новости Юрий Чернавский

Фото: Владимир Грановский / РИА Новости

Музыкальное образование Юрия Чернавского началось со скрипки. Ему было пять лет, когда мама, большая любительница классической музыки, отправила его в Тамбовскую музшколу, как он рассказывал в интервью “Ъ”, «чтобы отлучить от компании дворовых пацанов, которые целыми днями гоняли по огородам, заросшим бурьяном и коноплей». Чернавскому лучше всего давались каприсы Паганини.

У человека, изменившего лицо отечественной эстрады, был мощнейший классический бэкграунд. До работы в советских ВИА и оркестрах была еще служба в армии, куда он пришел не только с классической, но и с джазовой подготовкой — в музыкальном училище он освоил саксофон и играл в джазовом квинтете. Первой композицией, которую Чернавский сыграл на саксофоне, была «A Love Supreme» Джона Колтрейна. В годы учебы в Тамбовском артиллерийском училище он дорос до дирижера джаз-оркестра.

На долгие годы именно джаз стал смыслом его жизни. Юрию Чернавскому довелось поработать в лучших советских джазовых и эстрадных оркестрах — у Олега Лундстрема, Бориса Ренского, Леонида Утесова и Муслима Магомаева. Чернавский вспоминал: «Утесов говорит: "А садись-ка ты, Юра, на лидер-саксофон. Давай новую музыку будем играть, а то старая надоела уже"... На меня весь традиционный состав оркестра Утесова смотрел, как на чокнутого,— они привыкли годами играть музыку из фильма "Веселые ребята", и напрягать мозг в сложных пассажах и хитрых ритмах ни у кого не было никакого желания».

Знание самой передовой музыки 1960–70-х стало «дополнительным баллом», когда Чернавского звали на работу. Например, Муслим Магомаев попросил Чернавского переделать «Свадьбу» Арно Бабаджаняна в русле модного джаз-рока, и через два дня у молодого саксофониста была готова новая аранжировка с оглядкой на звучание ансамбля американского трубача Билла Чейза. Новый ритм, новый саунд дались азербайджанским музыкантам не сразу, многие грозились уволиться, но Магомаев был в восторге.

В конце 1970-х тамбовский саксофонист с репутацией виртуоза прочно обосновался в Москве, в филармоническом ансамбле «Фантазия». Но карьера вечного сессионщика в советских ВИА его не устраивала. Побывав за кулисами приехавшей на гастроли в СССР немецкой диско-группы Boney M, познакомившись с ее участниками, пусть и ненадолго, но оказавшись на борту западного шоу-бизнеса, Чернавский окончательно утвердился в простой мысли: страна с населением в 250 млн человек достойна такого же профессионального, выверенного и одновременно заводного музыкального продукта. Страница «джаза» была перевернута. Впереди были новаторские 1980-е.

Описывая свои музыкальные вкусы, Чернавский говорил, что всегда слушал очень разную музыку, «но только не совковую». Свою широчайшую эрудицию он применил, попав на работу в «Веселые ребята» — ВИА-долгожитель, в котором успели поработать Алла Пугачева, Александр Градский, Александр Барыкин, Вячеслав Малежик и еще множество звезд эстрады. Руководитель ВИА Павел Слободкин позвал Чернавского на должность аранжировщика и звукорежиссера. Получив в свое распоряжение одну из лучших студий в стране, Чернавский в обстановке строжайшей секретности записал концептуальный поп-альбом «Банановые острова» (1983).

В соавторстве с композитором Владимиром Матецким, в альянсе с «Веселыми ребятами» — Алексеем Глызиным (гитара), Александром Буйновым (клавишные) и Игорем Гатауллиным (гитара), с мощным ритмическим тылом в лице Сергея Рыжова (бас-гитара) и Юрия Китаева (барабаны), под явным влиянием Питера Гэбриела, Брайана Ино, Kraftwerk, Чика Кориа и еще множества западных музыкантов Юрий Чернавский создал стопроцентно несоветский электронный альбом, который распространялся магнитоиздатом наравне с альбомами подпольных рок-групп. Это была по тем временам настолько передовая музыка, что лишенную какой-либо остроты песню «Робот» в последний момент все равно вырезали из телевизионного «Новогоднего аттракциона».

Только спустя четыре года «Банановые острова» окончательно вышли из подполья: песня «Здравствуй, мальчик Бананан!» целиком прозвучала в фильме Сергея Соловьева «Асса» — экранном гимне поколения 1980-х. Этот семиминутный диско-фанковый трек и по сей день отлично звучит на танцполе, где-нибудь между Джорджо Мородером и Дэвидом Боуи.

Вкупе с талантом мелодиста чувство современного саунда вывело Чернавского в лидеры советской поп-музыки. Юрий Чернавский первым из советских поп-музыкантов понял, что студия в целом может быть музыкальным инструментом. На фоне пресных официозных ВИА и пафосных филармонических арт-рокеров Чернавский выглядел настоящим русским Брайаном Ино. Солирующий и даже импровизирующий инструмент был для него уже не так важен, как звук в целом. При этом, в отличие от Ино, Чернавский все же был прекрасным инструменталистом, и в его хиты то и дело врывались фантастические саксофонные партии.

«Период Чернавского» случился в биографии всех самых значимых звезд отечественной эстрады. Все начиналось с кино. В фильмах «Сезон чудес» и «Выше радуги» в исполнении Аллы Пугачевой прозвучали песни «Отражение в воде», «Робинзон», «Белая дверь» и «Сирена». Тот же «Выше радуги» открыл публике Владимира Преснякова-мл.— он пел песни Чернавского «Зурбаган» и «Острова». Участие Михаила Боярского в саундтреках Чернавского выросло в целый электронный альбом «Лунное кино». В 1990-е «период Чернавского» наступил у Валерия Леонтьева — они записали альбомы «По дороге в Голливуд» и «Санта-Барбара».

Почувствовав вибрации времени в перестроечные годы, Чернавский создал первое в СССР независимое музыкальное предприятие — «Студию популярной музыки "Рекорд"». «Рекорд» породил следующую плеяду звезд легкого жанра, среди которых были «Класс», «Мираж», «Ласковый май» и др.

Вполне логичным было желание Чернавского развивать свою карьеру — в этом он ничем не отличался от множества советских музыкантов, отправившихся покорять Европу и Америку. Многочисленные компании и проекты, которые Чернавский запускал в Германии и США, возможно, не были так заметны на западном рынке, как его хиты в России. Однако, в отличие от коллег, стройными рядами возвращавшихся на родину после неудач на Западе, Чернавский вместе с сыновьями построил в Лос-Анджелесе собственную музыкальную компанию, которая заняла свою нишу и стала частью большой музыкальной индустрии.

Новая волна интереса к творчеству Юрия Чернавского возникла в России в 2010-е, когда сообщества в соцсетях и модные музыкальные медиа стали открывать для себя героев 1980–90-х. 70-летие Юрия Чернавского в Москве отметили юбилейными концертами и телешоу. Сейчас издательство «Белое яблоко» готовит к выпуску мемуары Юрия Чернавского «Здравствуй, мальчик Бананан!». В эту же книжку вошли и литературные произведения композитора. Только вот подержать ее в руках он уже не сможет.

Борис Барабанов