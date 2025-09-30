Путин: жители новых регионов самостоятельно выбрали свое будущее

Президент Владимир Путин записал видеообращение по случаю годовщины со дня вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России. Выступление он начал со слов о том, что жители новых регионов самостоятельно и свободно определили свое будущее в 2022 году.

«Сегодня, защищая этот выбор, поднимаются в атаку наши бойцы и командиры, ведет праведную битву и трудится вся страна, вся Россия. Вместе мы защищаем нашу любовь к Родине и единство исторической судьбы»,— сказал Владимир Путин (запись опубликована на сайте Кремля).

В числе наиболее острых проблем, которые необходимо решить в четырех регионах, президент назвал доступ к водоснабжению и медицине. «Поэтому развернута масштабная программа социально-экономического развития, а по сути — возрождения наших исконных, исторических русских земель»,— добавил он.

Отдельно Владимир Путин поблагодарил солдат и офицеров «за верность Родине, за ратную доблесть и отвагу, за каждый день вашей трудной боевой работы».

Референдум о вхождении ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России прошел с 23 по 27 сентября 2022 года. 30 сентября 2022-го Владимир Путин и главы перечисленных регионов подписали договоры о вхождении в РФ.