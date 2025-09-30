В России создали препарат для генной терапии гемофилии

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что российские ученые создали первый оригинальный препарат для генной терапии гемофилии.

Господин Мишустин рассказал о создании препарата во время выступления на выставке «Иннопром. Беларусь». «На финальной стадии разработки находятся и другие передовые лекарства — для лечения рака крови, а также против опухолей»,— добавил премьер (цитата по сайту правительства).

В апреле компания Biocad подала в Минздрав документы на регистрацию препарата для генной терапии гемофилии. Разработка длилась семь лет.