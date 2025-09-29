Умер автор книги «Охота на пиранью» Александр Бушков

Умер российский писатель и публицист Александр Бушков. Ему было 69 лет. О смерти господина Бушкова сообщил писатель Дмитрий Иванов во «ВКонтакте».

Как пишут знакомые господина Бушкова, он лежал в больнице из-за проблем с сердцем. Кроме того у писателя диагностировали коронавирус. Жена Александра Бушкова сообщила, что у него остановилось сердце. Врачи не смогли реанимировать писателя.

Александр Бушков прославился как писатель в 1990-е. Он работал в жанрах детектива и фэнтези. Написал циклы романов «Пиранья», «Бешеная», «Сварог» и «Шантара». По его книге «Охота на пиранью» в 2006 году режиссер Андрей Кавун снял одноименный боевик.