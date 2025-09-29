Бизнес ест бизнес

Правительство Нижегородской области и застройщик «Хутор», по соглашению с властями достроивший за свой счет проблемный ЖК «Дом на Горького», не планируют отдавать нежилые помещения в сданном доме вложившимся в них дольщикам. Формально нижегородцы, покупавшие коммерческие площади на первых этажах, не входят в реестр обманутых. Застройщик продаст их помещения и выплатит им сравнительно небольшую компенсацию. Например, многодетная семья Базановых, вложившая в долевку 27 млн руб., сможет претендовать максимум на 9 млн возмещения. В «Хуторе», получившем от областной власти за достройку ЖК земельные участки стоимостью более 1,8 млрд руб., сообщили, что действуют в рамках закона и не намерены «заниматься благотворительностью».

Вложившиеся в коммерческие помещения в ЖК «Дом на Горького» инвесторы рискуют потерять их

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

После ввода в эксплуатацию проблемного ЖК «Дом на Горького», который за обанкроченного застройщика «Интерсити» достроило ООО «Специализированный застройщик "Хутор"», началась процедура передачи квартир дольщикам. Одновременно с этим получила развитие конфликтная ситуация с теми, кто купил у первого застройщика нежилые помещения на первых этажах под коммерческие цели. По словам соучредителя «Хутора» Антона Аверина, отдавать нежилые помещения этим дольщикам компания не намерена.

Всего таких дольщиков пятеро. Среди них семья Базановых, вложившая в 2015 году более 27 млн руб. в долевое строительство нежилых помещений в многоквартирном доме. По словам главы семейства Алексея Базанова, чтобы приобрести площади в строящемся ЖК, он продал два помещения в центре города, занял еще денег, а затем продал две машины, чтобы расплатиться с долгами.

Как писал «Ъ-Приволжье», соучредителями «Хутора» выступают Роман Антонов и Антон Аверин, которые при губернаторе Валерии Шанцеве были членами областного правительства. Третьим совладельцем компании является депутат областного заксобрания Валерий Антипов. Курировал достройку дома нынешний заместитель главы региона Сергей Морозов. Владелец ООО «Интерсити» Валерий Англичанинов, начинавший строить ЖК «Дом на Горького», в прошлом также занимал пост замгубернатора.

«Серей Морозов в 2022 году нам обещал, что все обманутые дольщики получат свои помещения, но, возможно, за них придется доплатить из-за инфляции. Теперь "Хутор" планирует продать наши помещения и мне выплатить максимум 9 млн руб. компенсации»», — рассказал Алексей Базанов.

Он направил жалобы в администрацию президента, СКР и прокуратуру на лишение права собственности. «Государство в лице правительства Нижегородской области защитило бизнес-интересы "Хутора", предоставив ему за достройку ЖК «Дом на Горького» земельные участки рыночной стоимостью более 1,8 млрд руб. Это на миллиард больше изначально заявленной ими суммы затрат. Под интересы компании изменили региональное законодательство, чтобы застройщик мог получить компенсационные участки сразу после начала работ по достройке дома, а не после его сдачи, как это было раньше. Получается, правительство активно идет навстречу совладельцам "Хутора", а я в этом дележе земли попал в жернова между бывшими и действующими заместителями губернатора», — считает дольщик нежилых помещений.

В ООО СЗ «Хутор» ссылаются на то, что компания действует в рамках законодательства, отказывая покупателям коммерческих площадей в передаче помещений, либо выплате сопоставимой компенсации. «Есть федеральный закон о правах обманутых дольщиков, мы обязаны работать в его рамках. Все, что происходит, отрегулировано законами. Как я понимаю, государство в данном случае защищает права граждан, а не бизнес-интересы отдельно взятых юридических лиц или коммерсантов. Если говорить о доброй воле, она у меня всегда есть: мы занимаемся благотворительностью и помогаем участникам СВО. Но мы не благотворительный фонд, чтобы одни предприниматели помогали другим», — сообщил соучредитель «Хутора» Антон Аверин.

Проблема в том, что соинвесторы, вложившиеся в покупку коммерческих площадей по договорам долевого участия, не защищены законом так же, как покупатели квартир.

Нижегородская область могла бы создать прецедент и выступить с поправками, защищающими права дольщиков нежилых помещений наряду с покупателями квартир в строящихся домах. Однако в областном правительстве не поддержали эту идею.

По мнению зампреда областного правительства Ивана Каргина, на региональном уровне разработка и реализация механизмов восстановления прав таких дольщиков «является нецелесообразным использованием бюджетных средств».

В свою очередь замгубернатора Сергей Морозов считает, что если регион будет защищать права дольщиков, приобретавших нежилые помещения в коммерческих целях, то это может снизить эффективность восстановления прав дольщиков жилых помещений и «ущемить интересы граждан, реализующих конституционное право на жилище».

Роман Кряжев