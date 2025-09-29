Иск в стиле ретро

Арбитражный суд Москвы взыскал с ООО «Ретро гараж» 240 тыс. руб. в пользу ГАЗа и Нижегородского автомобильного завода за использование товарных знаков, схожих до смешения с символикой предприятия. Сначала истцы требовали выплатить 2 млн руб. компенсации и по 1 тыс. руб. за каждый день эксплуатации символики, называя сумму эквивалентной цене детского электромобиля «Мини ГАЗ-2» с эмблемами нижегородского завода, который выпускал ответчик. Однако «Ретро гараж» еще до начала суда прекратил использовать интеллектуальную собственность истца и выплатит в восемь с половиной раз меньше начальной исковой суммы.



Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Арбитражный суд Москвы рассмотрел иск ГАЗа и его правопреемника, Нижегородского автомобильного завода (НАЗ), к ООО «Ретро гараж» (Москва), которое занимается реставрацией ретро-машин советской эпохи и зарубежной техники. Разбирательство касалось использования на сайте ответчика символики, схожей до степени смешения с интеллектуальной собственностью ГАЗ и НАЗ — трех вариантов эмблем автозавода с изображением оленя, фигурки этого животного, украшавшей капоты машин, а также надписей «Волга», «Победа» и символа автомобиля ГАЗ М-20. Четыре этих изображения ответчик также использовал при выпуске детского электромобиля «Мини ГАЗ-21», который в 2015 году представил на тюнинг-шоу в Москве, следует из материалов дела в картотеке суда.

Представители истца отметили, что «Ретро гараж» не только предлагал свои услуги по реставрации и аренде машин, но и опубликовал отчет о производстве мини-автомобиля, используя спорные товарные знаки.

В апреле 2023 года ГАЗ направил реставраторам претензию с требованием прекратить нарушение исключительных прав автозавода на интеллектуальную собственность и компенсировать 2 млн руб. за ее использование, которое истец посчитал незаконным.

Однако ответа на свою претензию автозавод не дождался, поэтому обратился с иском в суд, потребовав взыскать с ответчика компенсацию и оплатить по 1 тыс. руб. за каждый день незаконного использования символики ГАЗа, посчитав свои исключительные права на товарные знаки нарушенными.

Размер требуемой компенсации представители истца объяснили тем, что аналогичный электромобиль для детей в интернет-магазинах продавался по цене около 2 млн руб. При этом сайт ООО «Ретро гараж» рассказывал о производственном цикле при создании детской машины, и истцы решили, что компания не только выпускает, но и продает эту модель. Право использовать товарные знаки ГАЗ ответчику не предоставлял, добавили юристы автозавода, который в апреле 2023 года заключил договор отчуждения интеллектуальной собственности с правопреемником НАЗ.

На момент обращения в суд в январе 2025 года «Ретро гараж» перестал использовать товарный знак ГАЗа в оформлении интернет-магазина, однако продолжил рекламировать с его помощью свои услуги, отмечается в материалах арбитражного дела. Истцы посчитали действия ответчика гражданским оборотом контрафактных товаров, а использование его знаков в предложениях товаров и услуг — нарушением исключительных прав автозавода.

Поскольку ответчик добровольно прекратил использование знаков до начала судебного разбирательства, НАЗ отказался от требования компенсации за каждый день и просил взыскать с ответчика 2 млн руб.

Представители «Ретро гараж» возражали против удовлетворения иска, однако не смогли доказать правомерное использование спорного обозначения — названия организации с изображением фигурки оленя, которая украшала капоты автомобилей ГАЗ. Изучив символику автозавода и обозначения компании, суд счел их схожими до степени смешения и тождественными друг другу. В этой ситуации у потребителя могут возникнуть иллюзии, что однородные товары могут принадлежать одному изготовителю, а в разбирательстве автозаводов с реставраторами речь идет о похожих услугах, для которых узаконены товарные знаки.

С учетом представленных доказательств, а также сроков и характера нарушения, суд посчитал справедливым взыскать с ответчиков в пользу автозаводов 240 тыс. руб. — почти в восемь с половиной раз меньше начальной исковой суммы.

Оперативно получить комментарии ООО «Ретро гараж» об итогах и перспективах разбирательств не удалось.

На автозаводе от комментариев по делу отказались.

Добавим, нижегородский завод подал большое количество арбитражных исков о защите товарных знаков и требованиях компенсаций за их использование. В частности, из-за игрушечных и сувенирных машинок и автобусов предприятие судилось с ООО «Вайлдберриз», журналом Modimio, а также добилось регистрации изображения птицы на радиаторной решетке лимузинов «Чайка». Также завод судился с московским ООО «Романов моторс», которое через свой сайт продавало детские электромобили «Мини Волга ГАЗ 21», и с мебельной компанией из Ставрополья, продававшей диваны с изображением бегущего оленя.

Владимир Зубарев