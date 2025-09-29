Умер уроженец Тамбова композитор Юрий Чернавский

На 78-м году жизни скончался композитор и аранжировщик Юрий Чернавский. Сообщение о его смерти появилось на странице музыканта в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta). Дата и место прощальной церемонии будут объявлены позже.

Юрий Чернавский родился в 1947 году в Тамбове. В начале своей карьеры он играл в оркестрах Олега Лундстрема и Леонида Утесова, а с 1973 по 1975 годы работал в Государственном эстрадном оркестре Азербайджана под управлением Муслима Магомаева. С 1976 года Чернавский начал заниматься джаз-роком и новой волной, сотрудничая с ансамблями «Фантазия», «Красные маки», «Веселые ребята» и рок-группой «Карнавал». В 1981 году он основал рок-группу «Динамик».

В 1980-х годах Чернавский работал с известными советскими артистами, такими как Алла Пугачева, Валерий Леонтьев и Михаил Боярский. Он написал более 200 популярных песен, включая «Зурбаган», «Маргарита» и «Белая дверь», а также рок-альбом «Банановые острова». Чернавский также создавал саундтреки к более чем 20 мультфильмам и основал Всесоюзную студию популярной музыки «Рекорд» в 1986 году. С 1994 года он жил и работал в Лос-Анджелесе.

Сергей Калашников